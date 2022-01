Fête des fleurs du printemps 2022 à Novaland Gallery. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – À ce moment, de nombreux sites touristiques et festivals floraux à Ho Chi Minh-Ville sont prêts à accueillir les visiteurs à l’occasion du Nouvel An lunaire 2022.

La Fête des fleurs du printemps 2022 est organisée pour la première fois, du 8 janvier au 6 février à Novaland Gallery, dans le 1er arrondissement, avec de nombreuses activités. Des visiteurs peuvent demander une calligraphie, préparer le banh chung (gâteau de riz gluant carré), participer à des jeux folkloriques…

La rue florale Nguyen Hue ouvrira ses portes à partir de 19h le 29 janvier. Sur cette rue au centre-ville d'une longueur de 600 mètres, près de 97.000 pots de fleurs, des statues et mascottes de différentes tailles seront arrangés en de belles miniatures.

Perspective 3D de la rue florale Nguyen Hue. Photo: VNA

Par ailleurs, des festivals floraux et marchés aux fleurs du Têt seront également organisés du 27 janvier au 6 février au parc Tao Dan, dans le 1er arrondissement ; et du 25 au 31 janvier au parc Gia Dinh, arrondissement de Go Vap, aux pacs Le Van Tam et du 23 Septembre, 1er arrondissement, au marché de Binh Dien, 8e arrondissement, dans la zone urbaine de Phu My Hung, 7e arrondissement et dans la ville de Thu Duc. -VNA