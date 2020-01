Photo: VOV



Hanoï (VNA) - Se procurer de jolis idéogrammes chez les calligraphes est une coutume ancienne des Vietnamiens à l’occasion du Nouvel An.



Des milliers de hanoiens se rendent ce dimanche deuxième jour du premier mois lunaire au Temple de la Littérature à Hanoï qui accueille la fête printanière de la calligraphie 2020.

Cette manifestation durera jusqu’au 5e jour du premier mois lunaire.

Demander la calligraphie aux jours du Nouvel An témoigne du respect de l’instruction et de la connaissance des Vietnamiens. Les idéogrammes retranscrivent les voeux de la chance, de la prospérité et de la longévité pour la nouvelle année. - VOV/VNA