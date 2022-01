Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Malgré les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, les Vietnamiens résidant à l'étranger (Viêt kiêu) transfèrent toujours plus d'argent au pays. Le mois avant les vacances du Nouvel An lunaire est ordinairement la haute saison des envois de fonds de la diaspora vietnamienne.

Selon Dao Minh Tu, vice-gouverneur permanent de la Banque d’Etat du Vietnam, les envois de fonds au Vietnam en 2021 sont estimés à 12,5 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à 2020. Les envois de fonds via les établissements de crédits, les entreprises spécialisées dans le change de devises et les Postes ont progressé respectivement de 7%, 28% et 2%, a-t-il indiqué.

En 2021, le volume de devises étrangères transférées par les Viêt kiêu à Hô Chi Minh-Ville est estimé à environ 6,5 - 6,6 milliards de dollars.

Selon Nguyen Hoang Minh, chef du bureau de représentation du bureau permanent à Ho Chi Minh-Ville de l'Association des banques du Vietnam, l'augmentation des envois de fonds en 2021 et lors du mois avant les vacances du Nouvel An lunaire 2022 s'explique par deux raisons. Premièrement, les Vietnamiens d'outre-mer envoient de l'argent à leurs familles au Vietnam pour les aider à surmonter les difficultés causées par la crise sanitaire de COVID-19. Et deuxièmement, une grande partie des envois de fonds transférés au Vietnam sont versés vers des canaux d'investissement tels que la bourse.

Auparavant, la Banque mondiale (BM) et le Partenariat mondial du savoir sur la migration et le développement (KNOMAD) ont préve qu'avec 18,1 milliards de dollars d'envois de fonds attirés, le Vietnam serait le 8e plus grand destinataire d'envois de fonds au monde et le 3e dans la région Asie-Pacifique en 2021.

En 2022, les envois de fonds devraient augmenter de 2,6%. Cependant, les analystes financiers affirment que la plus grande difficulté pour la croissance économique en général et la croissance des envois de fonds en particulier à l'échelle mondiale est l'augmentation du nombre d'infections au COVID-19 et la réapplication des mesures restrictives en matière de déplacement. En outre, la fin des programmes de relance budgétaire et le soutien à l'emploi pourraient également entraîner une diminution des envois de fonds. -VNA