«Le printemps d’amour – le Têt de partage» a lieu au district de Yên Mô, dans la province de Ninh Binh. Photo:baoninhbinh.org.vn

Hanoï (VNA) - Le programme «Les banh chung pour les pauvres» sera organisé du 29 janvier au 1er février dans le Village culturel et touristique des Ethnies vietnamiennes, en banlieue de Hanoï.

Les organisateurs ont préparé 1.000 colis à destination des familles pauvres des provinces de Hà Tinh, Quang Binh et Quang Tri (Centre). Chaque colis comprend un gâteau de riz, des fruits confits, cinq kilos de riz, des vêtements et une couverture.

Lancé le 11 janvier par le Front de la Patrie et la Télévision de Quang Ngai, le programme «Le Têt d’amour» a permis de collecter 21.600 dollars (500 millions de dongs). Bui Duc Tho, vice-président du Front de la Patrie de Quang Ngai a déclaré:



«Les entreprises et les particuliers de l’ensemble du pays ont participé à notre programme «Le Têt d’amour» à destination des familles les plus vulnérables de la province de Quang Ngai».



La Croix-Rouge de la province de Ninh Binh a organisé ce lundi, dans le district de Yên Mô, «Le printemps d’amour – le Têt de partage» en faveur des personnes handicapées des trois communes Yên Thành, Yên Dông et Yên Thai. Des chèques cadeaux d’une valeur de 500.000 dongs (20 dollars) ont été distribués à quelque 180 familles pour leur permettre d’acheter des produits de première nécessité.

Les gardes-frontières de Thua Thiên-Huê et le comité populaire du district d’A Luoi ont organisé ce lundi «Le printemps chaleureux pour les villageois frontaliers». 160 cadeaux et 900 drapeaux nationaux ont été offerts aux familles issues des minorités ethniques les plus impliquées dans la défense nationale et aux personnes en difficulté.



Ce dimanche, les gardes-frontière et l’Association des femmes de Haiphong ont parrainé un évènement similaire à destination de 400 familles démunies. -VOV/VNA