Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Santé a proposé la suspension des rassemblements de masse non essentiels, des activités de divertissement, des fêtes et festivals, ainsi que des activités religieuses, pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire (Têt) dans les localités à risque épidémique.

La proposition a été faite dans une dépêche envoyée au Bureau du gouvernement sur le renforcement des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 pendant les vacances du Têt.

Selon le ministère de la Santé, de nombreuses localités enregistrent toujours un grand nombre de nouveaux cas de transmission locale du COVID-19. De plus, le variant Omicron se propage rapidement dans de nombreux pays à travers le monde.

Au 17 décembre, le Vietnam a enregistré plus de 1,5 million de cas de COVID-19, dont 1,1 million de patients guéris et plus de 29.000 décès. -VNA