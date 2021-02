Hanoi, 13 février (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Japon a donné le 11 février (dernier jour de l’année du Rat), un banquet à l’occasion du Nouvel an lunaire 2021, avec la participation des membres des organes de représentation du Vietnam au Japon.

L’ambassadeur Vu Hông Nam. Photo : VNA



L’ambassadeur Vu Hông Nam a mis en exergue la solidarité de la diaspora vietnamienne au Japon et les actions entreprises par des organes de représentation du Vietnam dans ce pays depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19. Il a appelé le personnel de l’ambassade et des organes de représentation du Vietnam au Japon à poursuivre leurs efforts en 2021 pour réaliser avec succès leurs missions et contribuer au développement du partenariat stratégique approfondi entre les deux pays.



Le 11 février, dans la soirée, des Vietnamiens vivant au Laos se sont rendus dans les pagodes vietnamiennes à Vientiane pour fêter le réveillon et prier la paix et la prospérité pour leur pays d’origine.

Le 12 février, l'ambassade du Vietnam à Kuala Lumpur de nombreux organes de représentation et des représentants des expatriés vietnamiens en Malaisie ont solennellement offert de l'encens à l'autel de l'oncle Ho selon des rituels traditionnels à l'occasion du Têt traditionnel 2021. - VNA