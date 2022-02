Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) vient d'envoyer un document officiel à Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways et Pacific Airlines, concernant les restrictions et la fermeture d'espaces aériens et d’aéroports en Russie et en Ukraine.



Selon ce document, la CAAV a reçu une lettre datée du 24 février du Bureau régional Europe et Atlantique Nord de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) relative à la fermeture des espaces aérien au-dessus de la Moldavie, de l'Ukraine et d'une partie de la Région d’information de vol (FIR) de la Russie.



Le directeur de la CAAV, Dinh Viet Thang, a déclaré avoir également reçu un rapport de la Compagnie vietnamienne de gestion du trafic aérien (VATM - Vietnam Air Traffic Management Corporation) sur le fait que la Russie et l'Ukraine avaient diffusé des annonces sur la fermeture d'aéroports, d’espaces aériens et de routes aériennes...



Pour assurer la sécurité absolue des vols à destination, en provenance et au-dessus de la Russie, de l'Ukraine et de la Moldavie, la CAAV a demandé aux compagnies aériennes d'étudier la lettre de l'OACI, de suivre continuellement les annonces concernant les restrictions, la fermeture d'espaces aériens, d'aéroports de la Russie, de l'Ukraine et d'autres pays concernés.



Le directeur de la CAAV a également demandé aux compagnies aériennes de revoir les itinéraires de vol, de choisir des itinéraires alternatifs (si nécessaire), d’assurer que leurs vols évitent les zones et les routes aériennes fermées ou restreintes...-VNA