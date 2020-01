Le tourisme communautaire est toujours en vogue en 2020. Photo : CVN/VNA

Hanoï (VNA) - À l’ère de l’industrie 4.0, le secteur touristique ainsi que les voyageurs du monde entier changent peu à peu leurs habitudes de voyage.



En plus des habituels types de tourisme tel que la détente, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a déclaré que les visiteurs se concentrent de plus en plus sur la découverte de nouvelles valeurs basées sur la culture traditionnelle.



Cela a entraîné une mutation dans le choix des types de voyage. 2020 continue d’être l'année où le tourisme vert et respectueux de l’environnement reste la tendance. Il s'agit notamment du tourisme responsable (maximiser les avantages économiques, sociaux, environnementaux et minimiser les frais de voyage) et du tourisme communautaire (coopérer avec les habitants pour leur apporter des bénéfices économiques ainsi que la protection de l’environnement local).



En particulier, la nouvelle tendance la plus importante pouvant être mentionnée est le tourisme végétarien. En effet, les restaurants de nombreuses villes du monde commencent à ajouter des options végétaliennes à leur menu. Des chaînes et des cafés végétaliens apparaissent également partout dans le monde, changeant les habitudes alimentaires et sensibilisant à la protection de la nature.



Ce serait une erreur de ne pas mentionner l'impact de la 4e révolution industrielle sur le marché du tourisme. La popularité des réseaux sociaux et des applications mobiles possède une grande influence sur le choix des lieux à voyager et à loger de nombreux touristes.



La commodité des smartphones modifie également les habitudes de consommation des voyageurs, passant de paiements en espèces à électroniques. De l'achat des billets à la réservation de circuits en passant par celle des chambres d’hôtel, tout se fait dorénavant en ligne.



En outre, le marché de l'aviation, en particulier les compagnies aériennes à bas prix, connaît également une croissance positive, contribuant à stimuler le tourisme. Une proportion importante de touristes choisit d'autres modes de transport respectueux de l'environnement, comme le train ou le bateau.



Environ un milliard de voyageurs internationaux



Selon l’OMT, le nombre de touristes internationaux pourrait atteindre, en 2020, environ 1,6 milliard de personnes. Plus précisément, le Vieux continent en prendrait en charge plus de 700 millions ; l’Asie de l’Est et le Pacifique, près de 400 millions ; et l’Amérique, environ 300 millions.



Toujours d’après l’OMT, la demande touristique devrait augmenter en moyenne de 4,1 % par an pour la phase 2018 à 2028. Le secteur touristique des nations de l’Asie de l’Est, du Pacifique, du Moyen-Orient et de l’Afrique pourrait connaître une croissance moyenne de 5% par an.



En 2030, l’Asie du Sud-Est devrait se classer au 4e rang mondial en termes d’attraction touristiques, avec un total de 187 millions de visiteurs. -CVN/VNA