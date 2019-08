Plusieurs arbres à Hanoi ont été déracinés à cause de pluies diluviennes et de violents vents de la tempête Wipha. Photo: VietnamPlus

Hanoi (VNA) – Balayant des localités du Nord et dans la partie Nord du Centre, la tempête tropicale Wipha a fait d’importants dégâts humains et matériels dont un mort et 15 personnes portées disparues dans la province de Thanh Hoa.

A Thanh Hoa, le Comité provincial de pilotage de prévention et de lutte contre les inondations, les tempêtes et de sauvetage a informé qu’à cause des orages accompagnés de pluies diluviennes et d’affaissements du sol, il y a un mort et 15 personnes portées disparues sans compter cinq villages dans la commune de Na Meo, district de Quan Son sont isolés.

Au district montagneux de Quan Hoa, 183 maisons, quatre écoles et 17ha de forêt ont été ravagés.

Face aux évolutions complexes de cette tempête, auparavant, des forces compétentes de cette localité ont demandé aux navires de pêche de trouver des abris, donné des alertes aux habitants pour qu’ils puissent prendre des mesures de prévention efficaces.

Outre Thanh Hoa, d’autres localités du Nord et dans la partie Nord du Centre comme Hanoi, Hai Duong, Dien Bien, Son La, Quang Ninh, Hai Phong, Hung Yen, Nam Dinh, Thai Binh, Ninh Binh, Lang Son, Bac Kan, Lai Chau, Nghe An, Tuyen Quang, Cao Bang Phu Tho, sont aussi affectées par cette tempête.

Des inondations, des affaissements du terrain, des crues se sont produits sur une grande échelle sans compter de nombreux arbres déracinés, d'axes de communication paralysés dans ces villes et provinces…

A cause des influences de la tempête Wipha, 61 lignes de câble électrique à moyenne tension ont heurté à des incidents à Quang Ninh, Hai Phong, Bac Giang, Hung Yen, Hanoi… Le groupe Electricité du Vietnam (EVN) a dû ainsi couper provisoirement l’électrique pour garantir la sécurité pour ses plus de 294.000 clients.

Pour l’heure, l’EVN et des unités appartenant à la Compagnie générale de l’électricité du Nord et celle de la ville de Hanoi ont mobilisé leur personnel et leur équipement pour régler des incidents afin de continuer de fournir de l’électricité à ses clients dans les zones touchées par la tempête.

La tempête Wipha a perdu un peu de sa vigueur et a été rétrogradé en pression tropicale tôt ce samedi matin après avoir frappé la nuit la province de Quang Ninh au Nord, a annoncé le 3 août le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Des pluies torrentielles s’abattent encore dans les provinces de Quang Ninh, Hai Phong, Lang Son et la ville de Hanoi... Ces localités sont appelées à redoubler de vigilance et à appliquer des mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de la population et de minimiser les dégâts.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, des pluies torrentielles continueront de faire leur apparition demain le 4 août au Nord et dans la partie Nord du Centre. -VNA