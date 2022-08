Trajectoire de la tempête Ma-on. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Centre National de Prévisions Hydrométéorologiques (NCHMF), à 16h00 le 25 août, l’épicentre de la tempête Ma-on serait à environ 230 km à l'Est de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord), avec les vents les plus forts de 75-102 km/h.



Selon les prévisions, jusqu'à 04h00 le 26 août, la tempête Ma-on se déplacerait dans la direction ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 25 km/h et devrait s'affaiblir progressivement en une dépression tropicale.