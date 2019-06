Photo: internet



Hanoï (VNA) - Le Mexique est le 2ème marché d'exportation du Vietnam en Amérique latine après le Brésil. Le Vietnam exporte au Mexique principalement téléphones, chaussures, ordinateurs, textile-habillement...Lors des 5 premiers mois de 2019, les exportations vietnamiennes sur le marché mexicain se sont élevées à 1,04 milliard de dollars, soit une progression de 24% en un an.Les téléphones et accessoires ont connu une augmentation soudaine de 469,53% pour se chiffrer à 147,47 millions de dollars en 5 mois. Les ordinateurs, produits électroniques et composants occupent la plus grande part (31,55%), avec 328,25 millions de dollars.Avec le CPTPP, le Mexique s'est engagé à éliminer 77% des lignes tarifaires dès l'entrée en vigueur de l'accord, ce qui correspond à 36,5% du chiffre d'affaires à l'importation du Vietnam. Il supprimera les droits de douane sur 98% des lignes tarifaires à partir de la dixième année de l'entrée en vigueur de l'accord. Chaque année, le Mexique importe environ pour 1,8 milliard de dollars de textile-habillement, dont plus de 100 millions de dollars en provenance du Vietnam qui figure ainsi parmi les principaux exportateurs de textile dans ce pays d’Amérique latine.Après l’adhésion au CPTPP, de nombreux importateurs mexicains souhaitent comprendre le marché vietnamien, une opportunité d'augmenter encore les parts de marché. Lors des cinq premiers mois de l’année, les exportations nationales de textile-habillement ont atteint 46,32 millions d’USD ( 32,34%). -CPV/VNA