La compagnie aérienne à bas prix Vietjet lance une nouvelle application mobile. Photo: Vietjet Air



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Pionnier dans l’application de la technologie pour offrir aux clients une expérience de vol confortable et agréable, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet a lancé une nouvelle application mobile intégrant le programme "Vietjet Sky Club" avec de nombreuses fonctionnalités pratiques et de nombreuses incitations attractives.



La nouvelle version de l'application mobile de Vietjet Air aide les clients à mettre à jour rapidement les tarifs les plus raisonnables, à raccourcir les étapes de réservation et à favoriser le paiement avec un vaste réseau de banques. Le système de notifications intelligentes permet aux clients de ne pas manquer des billets à 0 dong.



Les clients peuvent gérer leurs vols, enregistrer en ligne, recevoir des informations sur le changement des horaires de vols ou acheter des services complémentaires à tout moment.



En outre, les clients qui souhaitent devenir membres et payer via leurs comptes de Vietjet Sky Club, recevront immédiatement d’autres bénéfices, à savoir : Inscription gratuite, paiement gratuit pour tous les vols nationaux et internationaux, achat des billets à 0 dong tous les dimanches, et réception des informations sur les promotions tous les jours.

En particulier, les 10.000 premiers membres qui déposent au moins 1.000.000 de dôngs à leurs comptes sur Vietjet Sky Club recevront immédiatement 100.000 de dôngs à partir du 2 juillet 2019.



Avec une interface conviviale, les méthodes modernes de garantie de la sécurité de l'information, l'achat de billets via l'application mobile Vietjet Air et l’inscription des membres de Vietjet Sky Club créent aux clients leurs propres comptes pour le paiement de billets d’avion, outre reçoivent régulièrement des incitations. –VNA