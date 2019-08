Katrine Lundby, attachée de l’ambassade du Danemark, s’exprime lors de l’événement, le 2 août à Hanoï.

Hanoï (VNA) - Grundfos, le fournisseur danois de solutions avancées de pompes et de technologies de l’eau, a exposé, vendredi 2 août à Hanoï, ses produits. C’est une grande première pour la capitale vietnamienne. À cette occasion, CR XL, un engin de pompage immense à la pointe de la technologie au service des ouvrages d’envergure, a été présenté.



"Par l'exposition, les consommateurs vietnamiens peuvent mieux se familiariser avec les différentes gammes de pompes Grundfos et connaître nos solutions et technologies de pointe. Le lancement de la nouvelle génération de pompes CR XL confirme également notre engagement en termes de création de meilleurs produits et solutions", a souligné Nguyên Xuân Thang, directeur général de Grundfos Vietnam lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition.



Pour sa part, Louise Holmsgaard, cheffe de mission adjointe de l’ambassade du Danemark au Vietnam, a déclaré que son pays était fier d’être l’un des pays leaders mondiaux en matière de solutions et de technologies vertes et durables. Elle a également ajouté: "Le changement climatique et ses conséquences telles que les inondations et la sécheresse sont des préoccupations mondiales. Les gouvernements et la communauté d’entreprises dont fait partie Grundfos ont une responsabilité vis à vis du développement durable".



Les participants ont eu l’occasion de discuter avec les experts de Grundfos des solutions de pompage dans divers domaines, par exemple l’alimentation en eau, l’évacuation, le traitement de l’eau…



Fondé au Danemark, Grundfos est actuellement présent dans une cinquantaine de pays dans le monde. L’exposition à Hanoï fait partie des activités célébrant son 10e anniversaire au Vietnam.



Auparavant, une exposition identique a été organisée le 26 juillet à Hô Chi Minh-Ville. -CVN/VNA