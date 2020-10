TECHFEST VIETNAM est considéré comme la plus grande fête des startups et de l'innovation au Vietnam. Photo: most.gov.vn



Hanoi (VNA) - La fête des start-ups et de l'innovation - Techfest Vietnam 2020 ayant pour thème "Adaptation – Transformation et Percée" se tiendra en ligne du 27 au 29 novembre à Hanoi.

La fête de cette année continuera de maintenir le modèle de 12 villages de start-up" dans l'agriculture, l'éducation, la santé, le tourisme, la gastronomie, les nouvelles technologies, etc.

Techfest 2020 devrait avoir au moins 250 stands de start-up potentielles et de 300 investisseurs vietnamiens et étrangers, de fonds de capital risque, de grandes entreprises et d'organisations d'assistance aux start-up. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus.

L'événement annuel vise à promouvoir l'écosystème de start-up au Vietnam et à relier les start-up nationales et internationales grâce à des investissements attrayants pour les jeunes entreprises, en fournissant des conseils sur l'innovation, en honorant des start-up et des organisations pour leurs contributions actives.

Depuis 2015, l’événement a attiré plus de 20.000 participants, 2.600 start-up et 1.000 investisseurs nationaux et internationaux.

Avec 27 activités, Techfest Vietnam 2019 a regroupé 250 investisseurs et experts internationaux et mobilisé un capital d’investissement de 14 millions de dollars. -VNA