Équipe vietnamienne de "League of Legends", Lowkey Esports , devient désormais Team Secret. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - L’organisation de sport électronique européenne Team Secret vient d’acheter l’équipe vietnamienne Lowkey Esports. Ce transfert surprenant du Vietnam permet à Team Secret de former sa première section de League of Legends.

C’est officiel. Le 13 février, Team Secret a annoncé l’acquisition de l’équipe vietnamienne Lowkey Esports. Il s’agit de la première section de League of Legends (LoL) de Team Secret, permettant à cette organisation européenne de mieux conquérir les sports électroniques après le succès de ses équipes de Dota 2, Age of Empires 2 (AoE 2),Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Rainbow Six Siege, Street Fighter, Super Smash Bros. Melee, Vainglory et PUBG Mobile.

En réalité, malgré son succès, Lowkey Esports n’arrive plus à payer ses joueurs depuis novembre 2019. Selon l’un de ses entraîneurs et gérant de l’équipe vietnamienne de LoL, "Tinikun", plusieurs organisations internationales telles que BOX Gaming ou Mineski ont aussi proposé d’acheter le contrat des joueurs de Lowkey.



Les rumeurs sont apparues il y a un mois, quand Team Secret a fait savoir sur son compte Facebook la création de son équipe LoL. Pourtant, l’achat de Lowkey par Team Secret reste une nouvelle assez surprenante, étant donné que l’organisation européenne ne compte à ce jour, aucun joueur en Asie du Sud-Est, et que LoL ne comprend que trois compétitions professionnelles au Vietnam.



L’équipe Friends Forever Gaming a été fondée en 2016 à Hô Chi Minh-Ville et est rapidement devenue une des meilleures équipes LoL au Vietnam. En juin 2019, elle a été achetée par la société américaine Lowkey Esports et a ensuite terminé aux 17-20es places lors du championnat du monde LoL (Worlds) de 2019.

De son côté, Team Secret est l’une des plus grandes organisations de sport électronique au monde. Créée en 2014 par les joueurs européens de Dota 2 (Clement "Puppey" Ivanov, Johan "n0tail" Sundstein, Tal "Fly" Aizik, Gustav "s4" Magnusson et Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi), cette équipe est immédiatement devenue une figure emblématique de l’organisation indépendante des e-sports et a gagné plusieurs trophées, dont la Major de Leipzig (Dota 2) en janvier dernier.



En 2016, Team Secret a formé ses sections de CS:GO, Street Fighter, Super Smash Bros. Melee, Vainglory et PUBG Mobile. En 2018, elle a élargi ses domaines avec les équipes de Rainbow Six Siege, AoE 2, et Vainglory. -CVN/VNA