Phnom Penh (VNA) - La Croix-Rouge de la province de Tay Ninh (Sud) et une délégation de médecins locaux ont effectué les 11 et 12 août une tournée au Cambodge pour donner gratuitement des soins médicaux et offrir des cadeaux à des Cambodgiens défavorisés, pour la plulart d’origine vietnamienne, du district de Kampong Tralach, province de Kampong Chhnang.

Le président de la Croix-Rouge de Kampong Chhnang, Hy Nath, a remercié la Croix-Rouge de Tay Ninh et les personnes vietnamiennes généreuses pour ces activités philanthropiques, qui ont contribué à renforcer la solidarité, l’amitié traditionnelle entre le Cambodge et le Vietnam.

D’après le président de la Croix-Rouge de la province de Tay Ninh, Le Quang Trung, dans cette tournée, sa délégation a donné des consultations et soins médicaux, fourni gratuitement des médicaments et distribué des cadeaux en faveur de 500 habitants en difficulté.

Kampong Chhnang est une localité où de nombreuses personnes d'origine vietnamienne sont confrontées à des difficultés en termes d’habitations après avoir déménagé depuis des maisons flottantes sur le Tonlé Sap. L’association Khmer-Vietnam aide ces personnes à trouver de nouveaux moyens de subsistance.-VNA