Photo: VNA



Tay Ninh (VNA) - Dans la soirée du 25 janvier, la Fête du printemps du Mont Ba Den 2023, province de Tay Ninh (Sud), s'est ouverte.



La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence de Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville; du vice-Premier ministre Tran Luu Quang; des dirigeants de la province de Tay Ninh et de plusieurs autres localités du pays…



La Fête du printemps du Mont Ba Den (Dame Noire) est un événement annuel organisé sur le site historique, culturel, paysager et touristique du Mont Ba Den à l’occasion du Nouvel An lunaire. Elle a lieu du 2e jour du premier mois lunaire jusqu’au 16e jour du premier mois lunaire.



La soirée d'ouverture de la Fête 2023 est le premier événement de la campagne WOW Tay Ninh avec de nombreuses activités culturelles et touristiques dont le BaDen Mountain Marathon 2023 prévu en avril prochain.



En 2022, les recettes touristiques de Tay Ninh ont augmenté de 130%, atteignant plus de 1.400 milliards de dongs. Le nombre de touristes a augmenté de 200%, atteignant 4,5 millions de visiteurs. La zone touristique nationale du Mont Ba Den est devenue l'une des cinq destinations les plus attrayantes du pays.-VNA