Effectuer les démarches pour des travailleurs de retour du Cambodge.

Tay Ninh (VNA) - Le 19 septembre, au poste-frontière international de Moc Bai, les gardes-frontières de la province de Tay Ninh se sont coordonnés avec la police provinciale de Tay Ninh et la police du district de Ben Cau (Tay Ninh) pour recevoir près de 80 ressortissants qui sont des travailleurs indépendants de retour du Cambodge. La plupart d’entre eux n’avaient pas suffisamment de papiers nécessaires pour les procédures d’entrée dans le pays.



Les gardes-frontières et les policiers ont mené la vérification d’identité pour ces personnes. La plupart avaient recherché des offres d’emploi sur des réseaux sociaux et avaient été pris au piège des "petits boulots bien rémunérés" au Cambodge. Ils avaient ensuite cherché à quitter le Vietnam et entrer au Cambodge illégalement pour travailler dans des casinos, entreprises, restaurants…



Ces derniers jours, de plus en plus de Vietnamiens travaillant au Cambodge cherchent à rentrer chez eux. Les gardes-frontières du poste frontalier international de Moc Bai collaborent étroitement avec les organes compétents pour faire les démarches nécessaires pour que ces personnes puissent retourner rapidement chez elles.-VNA