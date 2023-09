Tay Ninh (VNA) - Le 6 septembre, le commandement des gardes-frontières de Tay Ninh a tenu une conférence sur la coordination dans la défense des frontières avec les forces compétentes de trois provinces cambodgiennes adjacentes à cette province vietnamienne, à savoir Tbong Khmum, Svay Rieng et Prey Veng.



Lors de la conférence, les participants ont présenté de nombreuses idées pour améliorer la qualité de la coordination dans la gestion et la défense des frontières communes dans les temps à venir.



A cette occasion, des représentants des gardes-frontières de la province de Tay Ninh et des forces compétentes des trois provinces cambodgiennes de Tbong Khmum, Svay Rieng et Prey Veng ont signé un programme de collaboration dans la gestion et la protection des frontières en 2023.-VNA