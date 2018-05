Tay Ninh (VNA) - Le Comité populaire de la province de Tay Ninh a approuvé le plan d'aménagement du site touristique national de Ba Den jusqu'en 2035, qui sera bientôt soumis au gouvernement.

Au site touristique national de Ba Den. Photo: VNA



Selon le plan, la zone couvre près de 3.000 ha, englobant les quartiers de Ninh Son, Ninh Thanh et Thanh Tan de la ville de Tay Ninh, ainsi qu'une partie des communes de Suoi Da et Phan du district de Duong Minh Chau.



Le site sera relié avec des zones fonctionnelles pour le commerce, le tourisme, la culture, le sport, le divertissement, l'hébergement, ainsi que pour la recherche scientifique.



Près de 1.147 ha, soit 38,27% de la superficie totale du site, seront aménagés pour le tourisme. Et 100 ha seront dédiés aux activités de recherche. La majorité des 1.544 ha de forêt ne seront pas touchés.



Tay Ninh améliorera le réseau d'infrastructures de transport reliant le site avec les provinces de Binh Duong, Binh Phuoc, Long An et Ho Chi Minh-Ville pour attirer plus de touristes.



La montagne de Ba Den ("Femme noire") est célèbre pour ses paysages majestueux et ses magnifiques grottes et pagodes. Elle fait partie du complexe de Nui Ba, dans la province de Tay Ninh.



Le complexe s'étend sur 24 km² et comprend trois montagnes: Heo (Porc), Phung (Phénix) et Ba Den.



Ba Den est le plus haut sommet (986 m). Outre le paysage, ce site, avec ses nombreuses pagodes et grottes, est considéré comme l'une des terres spirituelles les plus célèbres du Sud. On y vénère Linh Son Thanh Mau. Le complexe du temple Ba, les anciennes pagodes de Ha, Thuong et Hang attirent un grand nombre de visiteurs. -CPV/VNA