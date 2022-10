Hanoi (VNA) - Le "pho", une soupe de nouilles vietnamienne vendue dans presque tous les coins de rue au Vietnam, se retrouve à la 34ème place dans la liste des 100 plats les plus populaires au monde, selon le magazine alimentaire international TasteAtlas.

Le ‘’pho’’ vietnamien parmi les 100 plats les plus populaires au monde. Photo : CVN

Le magazine a décrit me "pho" comme l'un des plats vietnamiens les plus appréciés dans l'hémisphère occidental en raison de ses saveurs complexes et uniques et de sa simplicité élégante.

C'est un très bon plat à déguster une fois arrivé au Vietnam. Les ingrédients principaux sont des pâtes de riz, du bouillon, de la viande de bœuf ou de poulet, accompagnés d'un peu de poivre, de citron et d’oignon émincé. C'est un plat traditionnel et typique de la gastronomie vietnamienne.

On le consomme souvent au petit déjeuner, n’importe où, que ce soit dans les restaurants, les hôtels de luxe ou sur un trottoir à un prix défiant toute concurrence.

Le "pho" fait également partie des trois plats vietnamiens – avec le "banh mi" et le café glacé nommés dans la liste de CNN des « 50 meilleurs plats de rue en Asie », qu'il considère juste comme un « petit échantillon des merveilleuses traditions culinaires de la région »./.