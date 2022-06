La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Mme l'ambassadeur Nguyen Phuong Nga. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam a organisé, en ligne et en présentiel, le 14 juin à Hanoï, un échange de vue intitulé : "Tâches et solutions pour améliorer l'efficacité du travail d'information externe".

S’exprimant à l’ouverture, la présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Mme l'ambassadeur Nguyen Phuong Nga, a souligné que le travail d'information pour l’étranger était l'une des principales tâches politiques de l'Union et était régulièrement mise en œuvre par le biais d'activités de paix, de solidarité, d'amitié, de coopération internationale.

Grâce à des activités d'information pour l’étranger, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam a informé les amis internationaux des réalisations obtenues par le Vietnam en matière de développement socio-économique, de garantie et de promotion des droits de l'homme et d’intégration internationale, de souveraineté sur la mer et les îles ; a présenté l’homme et la nature du Vietnam ; a réfuté les fausses informations sur la situation au Vietnam ; a profité du soutien des amis internationaux pour rehausser l'image et le prestige du pays sur la scène internationale.

Lors de l’échange de vue, les participants ont discuté des exigences et des tâches du travail d'information pour l’étranger dans le nouveau contexte et des mesures pour améliorer la qualité et l'efficacité des activités d'information pour l’étranger de l'Union.

Présente au séminaire, Le Thi Thu Hang, assistante du ministre, directrice du Département de l'information et de la presse, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a souligné le rôle de l'information pour l’étranger dans le travail général du ministère des Affaires étrangères.

Selon Le Thi Thu Hang, l'une des tâches très importantes de l'information pour l’étranger est de contribuer à défendre fermement la souveraineté, le territoire, les droits souverains et la juridiction du Vietnam, en créant un consensus entre les cadres, les membres du Parti et les habitants et en profitant du soutien du monde pour garantir les droits et intérêts légitimes du Vietnam. - VNA