La mission du ministère de la Sécurité publique, des membres de l'ambassade du Vietnam en Turquie et des volontaires turcs. Photo: VNA

Adiyaman (VNA) – Après sept jours de participation aux opérations de secourisme et de sauvetage en Turquie, la mission du ministère vietnamien de la Sécurité publique a terminé sa tâche et s'apprête à retourner au Vietnam.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le colonel Nguyen Minh Khuong, directeur adjoint du Département de la police pour la prévention et la lutte contre les incendies, le secourisme et le sauvetage (C07, ministère de la Sécurité publique), a souligné qu’il s’agissait d’une tâche internationale très humaine.



Selon lui, l'esprit ainsi que la contribution de la mission du ministère vietnamien de la Sécurité publique ont été reconnus par les personnes vivant autour de son camp, les volontaires travaillant avec elle, notamment les autorités et les secouristes turcs. Il a déclaré espérer que le travail de sa mission contribuerait au renforcement de la solidarité entre le Vietnam et la Turquie.



Dans l’interview, le chef de la mission du ministère vietnamien de la Sécurité publique a également rappelé les efforts des secouristes vietnamiens pour dégager un jeune homme de 17 ans des décombres et les corps sans vie de 14 personnes des ruines en sept jours de travail sur place.



Parallèlement à la participation aux opérations de secourisme et de sauvetage, la mission du ministère de la Sécurité publique a remis du matériel médical et des médicaments à la partie turque, organisé des visites et remis des nouilles instantanées, aliments séchés…, à des sinistrés turcs qui ont exprimé leurs profonds remerciements aux membres de la mission vietnamienne, a affirmé Nguyen Minh Khuong. -VNA