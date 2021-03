Photo d'illustration : vnexpress.net



Hanoï (VNA) – Une table ronde a été organisée le 23 mars dans le but de renforcer la coopération et le partage d’expériences sur le développement durable entre le Vietnam et des pays d’Europe du Nord.



L’événement a eu lieu à la fois en personne et en visioconférence, en présence des ambassadeurs du Danemark, de Norvège, de Finlande et de Suède au Vietnam. Il a été organisé conjointement par l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh et les ambassades de ces pays d’Europe du Nord.



Lors de la table ronde, le professeur associé et docteur Duong Trung Y, vice-directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, a affirmé que les expériences des villes et capitales des pays nordiques sur la gouvernance et le développement étaient une référence utile pour la capitale vietnamienne en particulier et les grandes villes du Vietnam en général.



Les représentants des pays nordiques participants se sont déclarés prêts à partager leurs connaissances et expériences, espérant qu’elles seraient utiles pour soutenir le Vietnam dans une transition plus verte et durable.-VNA