Photo d'illustration: Katadata

Jakarta (VNA) – L’ambassade du Vietnam et le Bureau du Commerce du Vietnam en Indonésie ont organisé le 17 juin une table ronde avec des entreprises vietnamiennes opérant dans ce pays.



L’événement, organisé à la fois en présentiel et par visioconférence, a réuni une trentaine de sociétés vietnamiennes, dont Vietnam Airlines, Vietjet Air, FPT, Sunhouse, Kangaroo…



En 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Indonésie ont atteint un record de plus de 11 milliards de dollars, selon l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thong.



Lors de la table ronde, l'ambassadeur Ta Van Thong a reçu les informations et les recommandations présentées par les sociétés participantes, affirmant qu'il continuerait à les accompagner. Il s’est engagé à prendre des mesures opportunes pour aider les entreprises à lever des obstacles à leurs activités sur le marché indonésien.-VNA