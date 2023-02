Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d’outre-mer, a exprimé sa sympathie et partagé les difficultés heurtées par la communauté des Vietnamiens en Turquie à cause du séisme dévastateur frappé la Turquie le 6 février.

Photo : VNA

Dans une lettre envoyée le 14 février à la communauté des Vietnamiens en Turquie, le président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d’outre-mer a remarqué que jusqu’à présent, aucune victime parmi les Vietnamiens en Turquie n'avait été signalée, mais que la vie de certains d'entre eux avait été gravement affectée.Immédiatement après cette catastrophe naturelle, l'ambassade du Vietnam en Turquie et l'ambassade du Vietnam en Iran et en Syrie ont mis à jour la situation et coordonné avec le conseil exécutif provisoire de l'Association vietnamienne en Turquie pour préparer des mesures d’assistance aux Vietnamiens d'outre-mer.Compte tenu des conséquences persistantes dudit tremblement de terre, le Comité d'État chargé des Vietnamiens d’outre-mer souhaite que les Vietnamiens en Turquie continuent à rester unis pour surmonter les difficultés et à soutenir autant que possible les résidents locaux dans les efforts de rétablissement, a précisé la lettre.Le Comité d'État chargé des Vietnamiens d’outre-mer, le ministère des Affaires Etrangères et l'ambassade du Vietnam en Turquie accompagnent toujours la communauté, a affirmé le président dudit Comité Pham Quang Hieu.En cas d'urgence, les citoyens peuvent contacter l'ambassade du Vietnam en Turquie via le numéro de téléphone : 90 (312).44.68.04.91 ou par courriel: vnemb.tr@mofa.gov.vn ; la hotline protection citoyenne de la Direction consulaire du ministère des Affaires Etrangères : 84.981.84.84.84 ou par courriel : baohocongdan@gmail.com ; et le numéro du Comité d'État chargé des Vietnamiens d’outre-mer : 84.24.38.24.04.01, extension 0 ou 100 (en dehors de l’horaire de bureau) ; extension 141 ou 269 (pendant l’horaire de bureau) ou courriel : vu1.ubnv@gmail.com./.-VNA