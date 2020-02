La pagode Vang, à Ninh Binh. Photo: VNA



Ninh Binh (VNA) - Selon le Service du Tourisme de la province de Ninh Binh, la cérémonie d'ouverture de l'Année nationale du tourisme 2020 prévue le 22 février a été annulée à cause de l'épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (2019-nCoV).

L'événement aura lieu à un moment approprié.

"Hoa Lu - ancienne capitale du millénaire", sera le thème de l’Année nationale du tourisme 2020 qui sera organisée dans la province de Ninh Binh (Nord).

Abritant des montagnes et des rivières karstiques spectaculaires, la province septentrionale de Ninh Binh a une ressource touristique diversifiée dont les hauts lieux sont l’ancienne capitale Hoa Lu, le Parc national Cuc Phuong, la Réserve naturelle de Vân Long-la plus grande réserve naturelle submergée du Nord du Vietnam (plus de 3.000 ha), le jardin ornithologique de Thung Nham, le lagon de Van Long, la pagode Bai Dinh, la cathédrale de pierre de Phat Diem, Tam Coc - le plus beau site avec ses montagnes, grottes et falaises le long de la rivière Ngo Dong…

Le complexe touristique de Trang An, patrimoine culturel et naturel reconnu par l'UNESCO en 2014 en raison de ses valeurs exceptionnellement naturelles et culturelles, est une destination touristique attrayante. Surnommé "la baie de Ha Long terrestre", ce complexe paysager est un spectaculaire paysage de pitons karstiques sillonné de vallées, pour certaines immergées, et encadré de falaises.

Le site compte 50 grottes reliant 30 petites vallées qui se succèdent sur environ 10 km du nord au sud. Dans les grottes les plus en altitude ont été trouvées des traces d’activités humaines remontant à 30.000 ans. Ses écosystèmes abritent plusieurs dizaines d'espèces végétales et animales endémiques. Près de 580 plantes, dont 10 inscrites au Livre Rouge du Vietnam, y ont été répertoriées.

En 2019, 7,6 millions de touristes dont 970.000 étrangers ont visité Ninh Binh. Les autorités entendent profiter de l’Année nationale du Tourisme 2020 pour faire de Ninh Binh l’un des grands pôles touristiques du pays. En 2020, la ville espère accueillir un million d’étrangers et 6,8 millions de Vietnamiens.-VNA