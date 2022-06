Dans certaines zones de la baie de Nha Trang, les récifs coralliens sont dans un état moyen. Photo: VNA



Khanh Hoa (VNA) - Le Comité du Parti de la province de Khanh Hoa (Centre) a publié mardi soir une conclusion concernant le déclin des récifs coralliens dans l’aire marine protégée de Hon Mun, baie de Nha Trang, des solutions à long terme et un plan directeur pour restaurer ces écosystèmes.

Lors d'une réunion tenue le 20 juin, le Comité populaire provincial a présenté un rapport sur le déclin des récifs coralliens dans l’aire marine protégée de Hon Mun, selon lequel ses causes principales étaient le changement climatique dont le typhon Damrey en 2017 et la 9e tempête en 2021, le manque de gestion de l'État et de coordination entre les différentes agences et les localités concernées, ainsi que les nombreuses activités humaines.

Par conséquent, la Permanence du Comité provincial du Parti a proposé au Comité populaire provincial de suspendre immédiatement les activités de plongée sous-marine dans les récifs coralliens vulnérables de la baie de Nha Trang, en particulier autour de l'île de Hon Mun, et de prendre des mesures pour protéger ces zones.

Elle a ordonné aux autorités de la province de Khanh Hoa et de la ville de Nha Trang d'effectuer des patrouilles dans l’aire marine protégée de Hon Mun, de sensibiliser les habitants et touristes et de demander aux organes compétents de faire un état précis de la situation et de proposer des solutions.

Selon le Conseil de gestion de la baie de Nha Trang, la couverture corallienne dans les eaux au nord-est et au sud-ouest de l'île Hon Mun a diminué à 32,62 % (état moyen) en 2022, contre 53,7 % (bon état) en 2015. Dans les zones au sud-est et au nord-ouest, la couverture a baissé à 11,15 % (mauvais état) cette année, contre 52,2 % (bon état) en 2015. -VNA