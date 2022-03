Des marchandises au supermarché Aeon Long Bien à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé à la Direction de gestion du marché du Vietnam et aux départements de gestion du marché des villes et provinces de surveiller de près le marché face à l’impact de la pandémie de COVID-19 et au conflit armé en Ukraine, dans une dépêche officielle rendue publique le 1er mars.



Dans le contexte des évolutions complexes de l’épidémie de COVID-19 et du conflit armé en Ukraine, le gouvernement et le Premier ministre ont chargé le ministère de l'Industrie et du Commerce de continuer à prendre des solutions visant à assurer la production, le commerce et la vie quotidienne des populations ; de renforcer l'inspection, la supervision et le traitement des violations conformément à la loi ; de coordonner avec la presse pour diffuser des informations transparentes au public.



Par conséquent, dans cette dépêche officielle, le ministre de l'Industrie et du Commerce a demandé au chef de la Direction de gestion du marché de mobiliser les forces pour renforcer la supervision et la gestion du marché par zone.



Parallèlement, il est nécessaire de prendre des mesures professionnelles, d’élaborer des plans et de coordonner avec les forces compétentes pour inspecter et surveiller de près les organisations et les individus qui profitent des fluctuations des prix pour en tirer des profits illicites.



En outre, la Direction de gestion du marché doit faire rapport au ministère de l’Industrie et du Commerce sur les fluctuations du marché des biens de première nécessité au service de la production, des affaires et de la vie.



Les unités concernées doivent bien mettre en œuvre la dépêche et présenter des résultats au ministère de l’Industrie et du Commerce tous les mardis et vendredis. -VNA