Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Après 4 ans de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les 28 villes et provinces du Vietnam ont déployé de grands efforts pour mettre en œuvre des mesures visant à développer une pêche durable, ce pour retirer le ''carton jaune'' imposé par la Commission européenne (CE) et promouvoir les exportations des produits aquatiques au Vietnam.

La province de Soc Trang (Sud) a mis en place un comité pour contrôler strictement les activités de départ et d'arrivée des navires de pêche afin de garantir la sécurité, conformément aux dispositions de la loi, de renforcer les activités de patrouille, d'inspection et de contrôle dans les zones maritimes.

Les provinces de Bac Lieu, Tra Vinh et Ca Mau (Sud) ont également sensibilisé les pêcheurs à la pêche hauturière et aux activités de pêche.

La lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée se déroule toujours de manière drastique dans les localités côtières. Actuellement, de nombreuses localités ont déployé des mesures pour supprimer le ''carton jaune' telles que Binh Thuan, Ninh Thuan, Kien Giang, Bac Lieu...

En fait, des activités actives et urgentes visant à supprimer le "carton jaune" imposé par la Commission européenne sont aussi l'activité pour protéger la sécurité des pêcheurs. -VNA