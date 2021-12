Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a adressé lundi 20 décembre un message de sympathie au président philippin Rodrigo Roa Duterte pour les graves pertes humaines et matérielles causées par le supertyphon Rai.

Des pylônes électriques arrachés bloquent une route à Surigao City, aux Philippines, le 19 décembre 2021 après le passage du typhon Rai. Photo : AFP

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également exprimé ses condoléances à son homologue philippin Teodoro Lopez Locsin.

Alors que la saison des cyclones touche à sa fin, le supertyphon Rai a touché terre, jeudi 16 décembre, à 13h30, sur l’île touristique de Siargao, dans le centre des Philippines, accompagné de vents de 195 km/h.

Le bilan humain causé par le typhon Rai s’élève à 208 morts aux Philippines, a annoncé lundi la police nationale, ce qui fait de ce puissant phénomène naturel l’un des plus meurtriers de ces dernières années dans le pays.

Au moins 239 personnes ont été blessées et 52 sont portées disparues à la suite du passage dévastateur de Rai dans les régions méridionales et centrales de l’archipel, a ajouté la police nationale.

Plus de 300.000 personnes ont dû fuir leurs domiciles depuis jeudi à cause du typhon qui a ravagé le sud et le centre du pays, selon l’Agence nationale des catastrophes naturelles des Philippines. – VNA