Hanoi (VNA) - Cồn Chim est une nouvelle attraction touristique communautaire dans la province de Tra Vinh basée sur la protection de la nature et la préservation de la culture, le charme et l'esprit de la campagne.

Cồn Chim est une nouvelle attraction touristique communautaire dans la province de Tra Vinh. Photo : internet

Les visiteurs peuvent se mêler à la nature, déguster des plats locaux, écouter des chansons d'amour du Sud et profiter d'une vie saine en plein air.

Après l'arrivée du ferry rempli de touristes à Cồn Chim, M. et Mme Ba distribuent des chapeaux coniques à chaque membre du groupe.

L'histoire du tourisme de M. et Mme Ba dans le hameau de Cồn Chim a ému de nombreux touristes.

Après plus de 40 ans de travail dans la riziculture et l'élevage de crevettes, mais sans succès, M. et Mme Ba ont commencé à se tourner vers le tourisme. M. Ba a planté plus de 200 cocotiers afin que Mme Ba puisse utiliser les feuilles pour faire des gâteaux. Les revenus du tourisme ont payé la rénovation de la maison familiale. Et le tourisme est en plein boom dans cette région.

Pham Thi Sua, épouse de M. Ba dans le hameau de Cồn Chim, commune de Hoa Minh, district de Chau Thanh a dit : ''Depuis que nous nous sommes lancés dans le tourisme, le niveau de vie de notre famille s'est améliorée. Auparavant, nous vivions de manière précaire.''

La vie harmonieuse entre les gens et la nature à Cồn Chim est devenue une valeur fondamentale de la communauté. Les 11 attractions de Cồn Chim ont combiné le tourisme communautaire avec l'écotourisme, ramenant les visiteurs à leurs souvenirs d'enfance et aux plaisirs simples de la vie à la campagne.

Duong Duc Minh, directeur adjoint de l’Institut de recherche sur le tourisme et le développement économique a souligné que Cồn Chim avait de grandes attractions, notamment en termes de paysages et de valeurs culturelles. Nous aimons aussi le fait que ce modèle de tourisme soit durable.

Après plus de deux ans de fonctionnement, Cồn Chim a attiré plus de 22.000 visiteurs tant du pays que de l'étranger. Les revenus ont aidé les habitants à améliorer leurs revenus, aidant la localité à disposer de plus de sources d'investissement pour développer ses infrastructures.- VNA