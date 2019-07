Une peinture murale réalisée à Da Nang dans le cadre du programme. Photo : CHANGE



Hanoï (VNA) - Le programme Street Art Bus Tour, lancé le 6 mai pour sensibiliser le public au problème de la criminalité liée aux espèces sauvages, s'est récemment terminé à Ho Chi Minh-Ville. Il a traversé sept villes et provinces et pris fin à Ho Chi Minh-Ville.



À Ho Chi Minh-Ville, le programme de cinq jours comprenait des peintures murales et des activités interactives entre les organisateurs, autorités locales et jeunes.

Les peintures murales ont été réalisées dans des espaces publics de la rue Phan Liem, qui relie les deux rues animées de Vo Thi Sau et de Dien Bien Phu dans le 1er arrondissement de la ville. Elles devraient attirer l’attention de nombreux conducteurs et piétons, dans le but de les sensibiliser au changement climatique et aux modes de vie durables.



Selon Bui Phan Quoc Nghia, membre du projet CHANGE, « le Vietnam est l’un des pays où la consommation de produits issus d’espèces sauvages est la plus forte, mais beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de la situation ». C’est pourquoi les membres de ce projet veulent appeler les gens à ne pas utiliser de produits issus d’espèces sauvages.



Ce programme a été organisé par l’organisation à but non lucratif WildAid, le Centre d’action et de liens pour la croissance et l’environnement CHANGE et plusieurs sponsors.



Il avait pour objet d’encourager les gens à protéger les animaux sauvages, en particulier les éléphants, les rhinocéros et les pangolins, et à ne pas acheter de produits issus d’animaux sauvages.



Le programme a vu la participation de nombreux artistes étrangers et nationaux et a été organisé à Ca Mau, Da Nang, Hue, Vinh, Ha Long, Mong Cai, Nha Trang, outre Ho Chi Minh-Ville.-VNA