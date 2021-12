Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé la décision 2161/QD-TTg approuvant la Stratégie nationale de développement des logements pour la période 2021-2030, vision pour 2045.



La stratégie fixe un objectif précis d'atteindre d'ici 2025 une surface moyenne par habitant de 27 m²/personne dans tout le pays, de 28 m² en zone urbaine et de 26 m² en zone rurale.



D'ici 2030, le taux de maisons solides dans tout le pays devra atteindre de 85% à 90%, dont 100% en zone urbaine et 75-80% en zone rurale. 90% des logements devront disposer de systèmes synchrones d'approvisionnement en électricité, en eau et d'évacuation des eaux usées.



La stratégie vise également à accélérer le développement des logements sociaux répondant à la demande des personnes bénéficiaires de politiques sociales, des ouvriers, des fonctionnaires et des soldats.



Des foyers pauvres dans les zones rurales et montagneuses, des minorités ethniques, des foyers dans les zones touchées régulièrement par les intempéries, les catastrophes naturelles ou le changement climatique…, bénéficieront d’assistances prélevées sur le budget public, de prêts à taux préférentiels, d’aides mobilisées d’autres sources…, pour construire ou réparer leurs logements.



La stratégie définit également de nombreuses tâches et solutions au service du développement des logements, notamment l’amélioration des institutions et des politiques; la planification et le développement du fonds foncier; l’amélioration des capacités de développement des logements dans le cadre des projets; le développement du marché immobilier, la réforme administrative, etc. –VNA