Exportation du durian vers la Chine. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Chine est le principal débouché de nombreux produits d'exportation du Vietnam. Par conséquent, la réouverture du marché chinois du 1er janvier 2023 a suscité de grandes attentes pour les entreprises vietnamiennes spécialisées dans les légumes et fruits, les produits aquatiques, les fibres, le ciment, le caoutchouc, l’acier, le textile, le riz...

En fait, la politique "Zéro Covid" de la Chine a considérablement affecté le chiffre d'affaires à l'exportation des marchandises du pays vers ce marché en 2022, la croissance n'étant que de plus de 3% par rapport à 2021. Les exportations des produits comme les légumes, le riz, le textile, la noix de cajou, le pétrole brut, les produits plastiques... ont fortement baissé.



Mais depuis le 8 janvier 2023, la Chine a rouvert ses frontières avec de nombreuses politiques d'assouplissement en matière d'entrée et de sortie et d'exportation de marchandises, aidant le commerce entre les deux pays à rebondir fortement.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours des deux premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires à l’exportation de marchandises vietnamiennes vers le marché chinois a atteint 8,2 milliards de dollars, en hausse de 4,2% en variation annuelle. La Chine continue d'être le plus grand fournisseur de marchandises au Vietnam au premier mois de 2023 avec un chiffre d'affaires estimé à 14,6 milliards de dollars, en baisse de 21,2 % par rapport à la même période de 2022.



La réouverture de la Chine a aidé le commerce entre les deux pays à redevenir progressivement actif. Mais la Chine a maintenant des réglementations très nouvelles et assez strictes pour les marchandises importées, les entreprises doivent donc se préparer soigneusement à leur retour sur cet important marché.

Pour promouvoir l'exportation des produits agricoles et aquatiques vers ce marché ,To Ngoc Son, directeur adjoint du Département des marchés Asie-Afrique (ministère de l'Industrie et du Commerce) a recommandé aux localités et aux agences de gestion d’élaborer une stratégie de développement du secteur et d'une marque parallèlement à la construction de zones de production concentrées à grande échelle. Pour les entreprises, il est nécessaire de mettre à jour régulièrement et de se conformer aux réglementations sur les normes de qualité, la quarantaine, l'emballage et la traçabilité du marché chinois. En outre, les entreprises doivent se concentrer sur la création de marques, leur protection et l'étude attentive des besoins et tendances de développement du marché.



Afin de profiter des opportunités de la réouverture de la Chine, au début de l'année, le ministère de l'Industrie et du Commerce a décidé d’aider les entreprises vietnamiennes à saisir les opportunités d'exporter des fruits et légumes comme fruit du dragon, pastèque, litchi, longane, banane, mangue, jacquier, ramboutan, mangoustan, fruit de la passion, durian, patate douce, nid de salangane…

Le ministère les aide aussi à présenter leurs produits dans de grandes foires-expositions en Chine, à rechercher des opportunités commerciales, des partenaires et des fournisseurs, a précisé Vu Ba Phu, directeur du Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et Commerce. - VNA