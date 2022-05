Des experts analyse les tendance de consommation des meubles des clients européens. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'UE est un marché prometteur pour les producteurs vietnamiens de meubles intérieurs et extérieurs, ont évalué des experts lors d’un colloque organisé le 10 mai par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Vietnam (CCIFV).

Si les producteurs vietnamiens répondent aux normes de l’UE, ils s'ouvrent de nombreuses opportunités d'exportation et d'élargissement de leurs débouchés, ont estimé les experts.

Selon Nguyên Dac Bôi Quynh, directtrice du Service Appui aux Entreprises Vietnam-France & Promosalons de la CCIFV, les producteurs doivent saisir les tendances de consommation des clients européens et fabriquer des meubles de qualité et multifonctionnels.

Selon Pham Thi Hông Quang, directrice de l'entreprise artisanale Nguon Viet, après une longue période de stagnation due au COVID-19, ce secteur s'est fortement redressé dans les pays européens, et en même temps, elle a souligné qu'en comparaison avec d'autres fournisseurs, le Vietnam dispose de plusieurs atouts en termes de production et de confiance des acheteurs internationaux dans sa marque nationale.



En ce sens, elle a proposé aux entreprises vietnamiennes d'améliorer constamment la qualité et la conception des produits, ainsi que de garantir la certification de l'origine du bois et de reconnaître l'impact environnemental et les conditions de travail, pour répondre aux normes élevées de l'UE.

Pendant ce temps, Lê Uyên Thanh Ngoc, directrice principale du développement commercial chez Bureau Veritas, une société de services de produits de consommation, a déclaré que les exportateurs vietnamiens qui souhaitent entrer sur le marché européen doivent faire attention à la distance géographique et aux différences environnementales et climatiques entre le Vietnam et l'UE, pour l'emballage et la conception des produits.

Lors de ce colloque, les experts ont exhorté également les producteurs à diversifier leurs produits, à améliorer leur qualité, à assurer la durabilité et l’origine du bois,.. -VNA