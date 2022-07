Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Un webinaire a eu lieu le 14 juillet dans le but de rapprocher les startups de Da Nang de partenaires japonais.

Placé sous le thème « Nouer des liens entre l’écosystème startup de Da Nang et les partenaires japonais », l’événement a réuni environ 70 représentants du Bureau des sciences et technologies du Vietnam dans la préfecture d'Osaka au Japon, de l'Association des entreprises japonaises à Da Nang, de la Sarl Rainmaking Innovation Japan et de nombreuses startups dans le domaine des sciences et technologies...

Les participants ont discuté notamment de la promotion de la coopération entre Da Nang et les partenaires japonais dans l'organisation de séminaires, de programmes et de formations liés aux startups. Ils ont également parlé du développement d'un écosystème startup capable d’accéder au marché régional et international…

Vu Thi Bich Hau, directrice adjointe du Service municipal des Sciences et Technologies, a déclaré que Da Nang et le Japon avaient un grand potentiel et plusieurs opportunités de coopération dans l’investissement.

Le séminaire devra renforcer les liens d'investissement pour aider les startups locales à se développer et à accéder au marché japonais et d'autres marchés en Asie du Nord-Est, a-t-elle ajouté.

Depuis 2020, Da Nang a dépensé plus de 4,1 milliards de dôngs (plus de 175.000 dollars) pour aider 23 startups d’innovation. A ce jour, Da Nang compte 147 projets et plus de 50 startups d’innovation formées grâce aux programmes de soutien.-VNA