Cérémonie d’ouverture de Techfest 2018. Photo : VNA



Da Nang (VNA) – La cérémonie d’ouverture de la Journée nationale des start-up, de l’innovation et de la créativité (Techfest Vietnam 2018) a eu lieu le soir du 29 novembre à Da Nang (Centre), en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Cet événement a été organisé par la Commission économique du Comité central du Parti, le ministère des Sciences et des Technologies, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam, le Comité populaire de Da Nang.



A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a annoncé que le gouvernement élaborerait prochainement un programme-cadre sur la start-up et l’innovation avec une vision pour 2045 et des politiques plus détaillées.



« Le gouvernement s’engage à défendre au maximum vos droits de propriété intellectuelle, vos initiatives, vos idées de start-up, car le gouvernement comprend bien qu’il s’agit d’un énorme patrimoine, voire inestimable ou unique pour vous », a déclaré le Premier ministre devant les start-up participantes, avant de demander aux ministères, organes compétents et aux autorités locales d’accorder la priorité au soutien des entreprises et des start-up.



Le Premier ministre a indiqué que d’ici 2045, un écosystème start-up complet et capable de lier les personnes compétentes dans divers secteurs comme la gestion, les technologies, la finance, la publicité, aurait été établi.



« Le réseau national des start-up devra être ouvert et réunir les start-up, les talents et les partenaires à l’intérieur comme à l’extérieur du pays », a-t-il souligné, avant d’appeler à développer les accélérateurs de start-up, à lancer des mécanismes d’assistance financière aux start-up et à promouvoir le rôle des fonds d’investissement privé.



« Le gouvernement créera toutes conditions propices en vue d’un environnement favorable aux start-up, à l’innovation et à la créativité. Mais le succès dépend de vous-mêmes », a affirmé Nguyen Xuan Phuc.



Les diverses activités de Techfest 2018 réunissent environ 4.500 personnes, 170 représentants de fonds d’investissement, 20 délégations de plusieurs pays… La remise des prix d’un concours des start-up, de l’innovation et de la créativité est l'un des événements les plus importants. Les meilleures idées de start-up seront envoyées à des événements aux Etats-Unis, en Israël, au Japon, en République de Corée…



Cette année, plusieurs start-up vietnamiennes ont réussi à attirer de grands investissements, tels que Tiki.vn (site web marchand) avec 44 millions de dollars d’investissements chinois et sud-coréens, Foody (boutiques gastronomiques en ligne) avec 64 millions de dollars…-VNA