Le Vietnam dans le "club des 7% de croissance" d'ici 2020.

Hanoi (VNA) - Selon Bloomberg, les années 2020 seront la décennie de l’Asie, avec 7 économies (également appelé "club des 7%") qui devraient maintenir un taux de croissance d’environ 7% par an.

Les recherches effectuées par Standard Chartered Bank montrent que les pays asiatiques qui maintiennent ce taux de croissance impressionnant sont: l’Inde, le Bangladesh, le Vietnam, le Myanmar et les Philippines. En outre, l’Éthiopie et la Côte d’ivoire (Afrique) sont également en mesure de réaliser cette croissance. Une croissance économique annuelle de 7% signifie un doublement du PIB en 10 ans.



Pour le Vietnam, selon les prévisions de Standard Chartered, le PIB par habitant atteindrait 10.400 dollars en 2030, contre 2.500 dollars en 2018.



Selon Bloomberg, les pays sud-asiatiques du "club des 7%" ci-dessus devraient représenter environ un cinquième de la population mondiale d'ici 2030. Les jeunes constitueront un moteur important de l'économie indienne, et l’investissement dans la santé et l’éducation permettra au Bangladesh d’accroître la productivité du travail.



A noter que la Chine a été pour la première fois "absente" dans la liste du club des 7% depuis près de 40 ans. Cela montre que le ralentissement de la croissance de la deuxième plus grande économie du monde. La Chine a atteint le niveau d'une grande économie et il est difficile de maintenir une croissance élevée. Standard Chartered estime que la Chine maintiendrait une croissance de 5,5% dans les années 2020.



L'économiste en chef mondial David Mann a déclaré qu'une croissance rapide pourrait amener les gens à sortir de la pauvreté plus rapidement, créer de meilleures conditions de santé et d'éducation, ainsi qu'un accès plus large et plus facile aux biens et services.



Toutefois, une forte croissance économique peut s'accompagner de problèmes tels que l'inégalité croissante des revenus, la criminalité, la pollution... outre les effets positifs. -CPV/VNA