Rendre hommage aux morts pour la Patrie. Photo: www.qdnd.vn

Moscou (VNA) – Dans un article publié le 27 juillet sur Sputnik, le journaliste Taras Ivanov a affirmé que les adages "Quand on boit de l'eau, on pense à la source » et « Pensez à celui qui a planté l’arbre dont vous mangez les fruits » étaient de belles traditions du Vietnam.



Le Vietnam marque la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie le 27 juillet chaque année. Il s’agit d’une occasion spéciale pour les Vietnamiens d'exprimer leur reconnaissance envers les millions de martyrs et d'invalides de guerre ayant sacrifié leur vie et leur santé pour la libération nationale.



Dans son article, le journaliste Taras Ivanov a cité le président vietnamien, Nguyên Xuân Phuc, qui avait écrit ceci : « En ces jours historiques, toute la nation s'incline avec émotion et fierté, respect et infinie gratitude, à la mémoire du grand Président Hô Chi Minh, des grands prédécesseurs, des héros morts pour la Patrie ».



Le pays compte 9,2 millions de personnes méritantes, soit près de 10% de sa population. Depuis la création de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet) il y a 74 ans, le Parti et l’État ont pris de nombreuses mesures en leur faveur.



Ainsi chaque année, l’État consacre près de 1.000 milliards de dongs pour les soutenir à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire), de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet) et de la Fête nationale (2 septembre). -VNA