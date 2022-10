Photo : VNA

Hanoï, 13 octobre (VNA) – Les prévisions des institutions financières et des principales agences de notation de crédit du monde sur la croissance économique du Vietnam sont complètement fondées, a déclaré la radio russe Spoutnik La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, la United Overseas Bank (UOB) de Singapour ou la Standard Chartered Bank du Royaume-Uni ont émis des opinions optimistes sur l'économie vietnamienne dans un paysage économique morose partout dans le monde.Dans les Perspectives économiques pour l'Asie publiées par le FMI le 11 octobre, le produit intérieur brut du Vietnam devrait augmenter de 7 % cette année. Alors qu'un tiers des économies mondiales devraient se contracter, cette croissance est considérée comme un miracle.Bien que la BM ait révisé à la baisse la croissance économique du Vietnam à 7,2% contre 7,5%, elle a souligné que le chiffre reste élevé dans le contexte du ralentissement mondial.Cette forte croissance s’explique par la forte reprise du pays et les solides activités de fabrication et de transformation.Pendant ce temps, Standard Chartered a relevé les perspectives de croissance du Vietnam à 7,5 % contre 6,7 %, affirmant que ce chiffre pourrait atteindre 7 à 7,2 % l'année prochaine.L'UOB proposait une prévision de croissance de 8,2% cette année tandis que Moody's était le plus optimiste avec 8,5%.Le Vietnam est le seul pays d'Asie-Pacifique et l'un des quatre pays au monde à avoir été relevé par Moody's depuis le début de cette année, ce qui montre que son économie a des forces croissantes et une plus grande résilience aux chocs macroéconomiques externes qui indiquent une amélioration de l'efficacité des politiques. - VNA