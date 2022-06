Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Ces deux dernières années, la Sécurité sociale du Vietnam a réduit les cotisations et accordé des aides prélevées sur le Fonds d’assurance-chômage en faveur des travailleurs et employeurs impactés par le COVID-19.

Le montant total concerné est estimé à plus de 45.444 milliards de dongs.

Le point culminant est le programme de soutien de plus de 30.000 milliards de dôngs du Fonds d'assurance-chômage en vertu de la résolution N° 116/NQ-CP. Il s'agit du programme de soutien direct en espèces le plus important jamais réalisé.

Au cours des deux dernières années et des cinq premiers mois de 2022, la Sécurité sociale du Vietnam a cherché à accélérer le décaissement pour assister rapidement et efficacement les travailleurs et employeurs.

La mise en œuvre efficace des politiques de soutien a contribué à assurer le bien-être social, à diminuer les difficultés des travailleurs, à aider les entreprises à rétablir et à maintenir leurs activités...-VNA