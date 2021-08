Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et du Canada. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse périodique organisée virtuellement le 5 août, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a donné des informations sur les idées et les contributions du Vietnam lors de réunions en ligne entre les pays de l'ASEAN et entre l'ASEAN et des partenaires.



Elle a souligné que les idées et les propositions du Vietnam lors de la 54e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et des événements connexes avaient reçu le soutien d'autres pays.



Selon elle, les pays soutiennent l’avis du Vietnam sur l'accélération de l'évaluation de la mise en œuvre de la Charte de l'ASEAN, l’élaboration de la Vision de la communauté de l'ASEAN pour l’après-2025, ainsi que la liaison entre la coopération au développement de sous-régions et le processus d’édification de la Communauté de l’ASEAN.



Concernant la réponse à l'épidémie de COVID-19, le Vietnam a suggéré que l'ASEAN profite efficacement des opportunités de coopération avec les partenaires, notamment dans les achats et le transfert de technologies pour la production de vaccins, et achève bientôt l'accord-cadre sur le corridor de voyages de l'ASEAN cette année, a-t-elle indiqué.



S’agissant des relations étrangères, les pays partagent les vues du Vietnam sur la nécessité pour l'ASEAN de continuer à promouvoir le rôle des mécanismes dirigés par l'ASEAN, de promovoir la solidarité et de maintenir le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale.



Les pays ont contribué et se sont engagés à contribuer au Fonds de l'ASEAN de réponse au COVID-19 pour un montant total d'environ 20,8 millions de dollars. En outre, les pays partenaires ont également affirmé qu'ils continueraient à soutenir activement les initiatives de l'ASEAN sur la prévention et le contrôle du COVID-19.-VNA