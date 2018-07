Hanoï (VNA) - Lors de ces 22 dernières années, le fonds caritatif Cargill Cares au Vietnam a mobilisé plus de 120 milliards de dôngs (plus de 5,2 millions de dollars) pour la construction d'écoles et d'autres activités de soutien communautaire.

87 écoles, représentant chacune un coût moyen de 1,2 milliard de dôngs, ont été construites dans 47 villes et provinces, au service de 14.000 élèves. Selon les prévisions, la 88e école sera inaugurée fin août dans la commune de Huc, district de Huong Hoa, province de Quang Tri (Centre).

L'objectif de Cargill Cares est d'achever la construction de 100 écoles au Vietnam pour 2020. -VNA