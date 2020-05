Hanoï (VNA) - Du 20 au 29 mai, 60 enfants handicapés dans la province centrale de Nghê An bénéficient de consultations médicales et d’opérations orthopédiques gratuites.Ce programme est financé par Zhishan Foundation Taiwan , en collaboration avec l’hôpital international de Vinh.Présente au Vietnam depuis 1995, l’organisation taiwanaise mène actuellement une série de projets éducatifs et sanitaires en faveur des enfants démunis des provinces centrales de Nghê An, Hà Tinh, Thua Thiên-Huê, Quang Tri, Quang Binh, et Quang Ngai. -VOV/VNA