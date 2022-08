Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Des représentants de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande ont rendu visite le 25 août à une Vietnamienne grièvement blessée lors d’un incendie dans une boîte de nuit dans la province thaïlandaise de Chonburi.

La femme de 25 ans est actuellement soignée à l'hôpital Queen Savang Vadhana Memorial dans la province de Chonburi. Son état de santé s'est amélioré mais nécessite encore des soins intensifs.

L’ambassade du Vietnam en Thaïlande s'est coordonnée avec les autorités locales pour suivre son état de santé. Elle a également contacté ses proches et les a assistés dans les procédures au service de son traitement médical et de la défense de ses droits et intérêts.

Le 5 août, un grave incendie s'est déclaré dans une boîte de nuit dans le district de Phlutaluang, province de Chonburi, faisant 20 morts et une trentaine de blessés, principalement des touristes.-VNA