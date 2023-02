Hanoi (VNA) - Plus de 30.000 enfants défavorisés ont bénéficié d’un projet de soutien aux enfants nécessiteux dans les études et les repas mis en œuvre depuis 2019 dans 55 villes et provinces du pays, a-t-on appris d’un séminaire tenu lundi 27 février à Hanoi.

Vue du séminaire à Hanoi, le 27 février. Photo: VNA



Selon le Fonds national pour les enfants vietnamiens du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le projet vise à aider au développement des enfants défavorisés, contribuant à la réalisation des objectifs du Programme d’action national pour les enfants vietnamiens au cours de la période 2012-2020.



Le projet, financé par Acecook Vietnam JSC et mis en œuvre par le Fonds national pour les enfants vietnamiens, a fourni aux enfants cibles des bourses, du matériel d’apprentissage et des nouilles instantanées de haute qualité dans 56 villes et provinces pour un coût total de plus de 8 milliards de dôngs (335.992 dollars).



