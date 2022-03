Photo : VNA

Moscou (VNA) - Jusqu'au 7 mars au soir, le groupe de travail de l'ambassade du Vietnam en Russie, en coopération avec les associations des Vietnamiens au Sud de la Russie, a accueilli 20 Vietnamiens évacués d'Ukraine.

L'ambassade du Vietnam à Moscou et les communautés vietnamiennes de Rostov et de Voronej les ont aidés à remplir les formalités administratives, à trouver des logements temporaires et des articles de première nécessité.

Selon Nguyen Tung Lam, chef de la section consulaire de l'ambassade, le groupe de travail de l'ambassade a travaillé avec les agences russes compétentes et les associations des Vietnamiens pour mettre en œuvre rapidement le plan d'accueil des citoyens vietnamiens évacués.

Les 6 et 7 mars, l'ambassade du Vietnam en Hongrie, des étudiants volontaires et la communauté vietnamienne dans ce pays ont accueilli environ 250 Vietnamiens évacués d'Ukraine.

Selon Phung Kim San, vice-président permanent de l'Association des Vietnamiens de Hongrie, son groupe a rapidement organisé leur hébergement.

Selon les dernières informations de Nguyen Luong Bang, premier secrétaire de l’ambassade du Vietnam en Hongrie, au 7 mars vers 23h40, le groupe de travail pour soutenir les Vietnamiens évacués d'Ukraine ont pris en charge 450 personnes, dont 290 qui ont reçu un logement et 160 des repas ou des billets de train vers un autre pays. –VNA