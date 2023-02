Hanoi (VNA) – Selon le site de voyage du Sydney Morning Herald, le delta du Mékong, au Vietnam, est l’un des endroits les plus attrayants au monde, que les touristes devraient visiter en 2023.

Le marché flottant de Cai Rang, de la ville de Cân Tho. Photo: Internet

Le journal australien suggère plusieurs façons de visiter le delta du Mékong: "prendre un bateau, faire une excursion d’une journée au départ de Hô Chi Minh-Ville ou vadrouiller sur une moto louée par des habitants locaux".



Les experts étrangers qualifient le delta de "débordant d’une culture unique que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le pays". Les villes fluviales telles que Cân Tho, Vinh Long et Bên Tre ont toutes une gastronomie délicieuse, des marchés, donnant aux visiteurs un sentiment rustique et authentique. "C’est l’endroit idéal pour les aventuriers".



Auparavant, ce journal avait aussi fait l’éloge de la capitale Hanoi, la qualifiant de "super endroit où vivre ou à visiter". Ce qualificatif de "super" vient des expériences simples à tous les coins de rue. S’asseoir à l’arrière d’un moto-taxi ou louer soi-même une moto et rejoindre l’agitation de la ville donne également aux étrangers l’impression de vivre les mêmes expériences que les locaux.

Touristes visitant le temple de la Littérature à Hanoi. Photo: CVN



Selon de nombreux experts, "rien ne peut se comparer à la cuisine de rue de Hanoi". En plus des plats familiers tels que pho, bun cha, brochettes de viande grillées, le Sydney Morning Herald encourage également à essayer la bière Truc Bach, à manger du bœuf grillé avec une sauce au citron, du sel et du poivre, du piment et du pain grillé dans les restos de trottoir. Thé, tourte à la viande et thé au citron figurent également sur la liste des suggestions.



Pour profiter au mieux de la ville, le Sydney Morning Herald conseille aussi aux touristes d’éviter de venir en février quand le temps est souvent nuageux et pluvieux. – CPV/VNA