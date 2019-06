Des dirigeants des deux provinces de Son La et de Lang Son signent un mémorandum de coopération. Photo: VNA

Lang Son (VNA) - Le Comité populaire de la province de Son La (Nord) a organisé le 18 juin dans la ville de Lang Son, province septentrionale éponyme, une réunion afin de promouvoir l’exportation de produits agricoles sûrs vers la Chine.

Nguyen Quoc Khanh, vice-président du Comité populaire provincial, a déclaré que la superficie de culture de ces produits étaient estimée à près de 60.000 hectares, avec une production d'environ 260.000 tonnes, principalement des fruits à haute valeur ajoutée tels que le longane, la mangue, l'avocat, le fruit du dragon et d’autres plantes industrielles.

Au cours du premier semestre de cette année, les exportations de produits agricoles de Son La, principalement de mangues et de bananes, ont atteint 80 millions de dollars.

Cette année, la province continuera d'intensifier sa restructuration agricole, de cultiver durablement ses jardins fruits, de créer des zones de production de matériaux agricoles de haute technologie et de développer des coopératives de culture, de transformation, de consommation et d'exportation des fruits.

Son La s’efforce de gagner plus de 150 millions de dollars grâce à l’exportation de produits agricoles. Depuis 2018, la province a expédié environ 10.000 tonnes de mangues, longanes et bananes et 30.000 tonnes de tapioca à l'étranger.

Nguyen Cong Truong, vice-président du Comité populaire de la province de Lang Son, de son côté, a déclaré que sa localité frontalière continuerait à demander aux organes concernées de collaborer avec la Chine pour faciliter le dédouanement et accélérer la réforme administrative, en particulier aux portes frontières.

Lors de la réunion, les participants ont donné leur avis sur le soutien à l’exportation de produits agricoles, sur le mécanisme de gestion d’export-import, etc.

Les dirigeants des deux provinces ont signé un mémorandum de coopération visant à aider Son La à accélérer l’exportation de produits agricoles via les portes frontières de Lang Son.-VNA